Pacific Biosciences of California Aktie
WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Biosciences of California präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pacific Biosciences of California präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,135 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pacific Biosciences of California in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 39,3 Millionen USD im Vergleich zu 38,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,473 USD je Aktie, gegenüber -1,820 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 160,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 160,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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