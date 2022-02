Ausblick: Pacific Biosciences of California stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pacific Biosciences of California wird sich am 15.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,285 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 36,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 33,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 27,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,856 USD je Aktie, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 130,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 78,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at