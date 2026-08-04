Pacific Biosciences of California Aktie
WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Biosciences of California zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pacific Biosciences of California gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,418 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 166,7 Millionen USD, gegenüber 160,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pacific Biosciences of California Inc
|
07:01
|Ausblick: Pacific Biosciences of California zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Pacific Biosciences of California informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Pacific Biosciences of California gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Pacific Biosciences of California Inc
Aktien in diesem Artikel
|Pacific Biosciences of California Inc
|1,21
|-1,10%