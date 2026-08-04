Pacific Biosciences of California Aktie

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WKN DE: A1C3EQ / ISIN: US69404D1081

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Pacific Biosciences of California zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pacific Biosciences of California gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 39,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,418 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,820 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 166,7 Millionen USD, gegenüber 160,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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