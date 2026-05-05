Pacific Ethanol Aktie
WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Ethanol legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Pacific Ethanol lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pacific Ethanol die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,81 Prozent auf 215,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Ethanol noch 226,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,295 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,160 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 959,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 917,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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