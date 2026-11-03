Pacific Ethanol Aktie
WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Ethanol legt Quartalsergebnis vor
Pacific Ethanol äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Ethanol 0,190 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 251,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 241,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,377 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 966,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 917,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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