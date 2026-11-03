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Pacific Ethanol Aktie

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WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Pacific Ethanol legt Quartalsergebnis vor

Pacific Ethanol äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Pacific Ethanol 0,190 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 251,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 241,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,377 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,160 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 966,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 917,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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