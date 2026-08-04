Pacific Ethanol Aktie
WKN DE: A2QMJY / ISIN: US0215131063
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pacific Ethanol zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Pacific Ethanol lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 231,2 Millionen USD gegenüber 218,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,427 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 953,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 917,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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