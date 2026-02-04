Pacific Industrial Aktie

Pacific Industrial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863662 / ISIN: JP3448400006

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pacific Industrial präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pacific Industrial öffnet am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 48,00 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 83,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 52,30 Milliarden JPY – ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pacific Industrial 51,73 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 206,75 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 229,68 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 205,80 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 206,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

