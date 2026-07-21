Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Packaging mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Packaging lädt am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Packaging im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,67 USD je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Packaging in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,49 Milliarden USD im Vergleich zu 2,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,40 USD je Aktie, gegenüber 8,58 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 10,03 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 8,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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