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WKN DE: A409D8 / ISIN: US69380Q1076

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: PACS Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PACS Group stellt am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,537 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 73,23 Prozent erhöht. Damals waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,22 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,77 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 5,29 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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