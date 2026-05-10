Ausblick: PACS Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PACS Group wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,400 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll PACS Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,07 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,29 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at