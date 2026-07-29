Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PAGAYA TECHNOLOGIES lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PAGAYA TECHNOLOGIES die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,322 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 356,5 Millionen USD gegenüber 317,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,38 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,930 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,26 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at