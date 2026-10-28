PAGAYA TECHNOLOGIES Aktie
WKN DE: A3DK19 / ISIN: IL0011858912
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PAGAYA TECHNOLOGIES präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,467 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PAGAYA TECHNOLOGIES 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll PAGAYA TECHNOLOGIES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 382,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,26 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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