08.02.2026 07:01:06

Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PAGAYA TECHNOLOGIES wird am 09.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,342 USD je Aktie gegenüber -3,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,75 Prozent auf 349,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte PAGAYA TECHNOLOGIES noch 275,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,889 USD im Vergleich zu -5,660 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

