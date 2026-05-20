Ausblick: Page Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Page Industries wird am 21.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 149,98 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Page Industries noch 147,04 INR je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,84 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 7,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,98 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 703,71 INR je Aktie, gegenüber 653,71 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 51,65 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 49,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at