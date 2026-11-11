Page Industries Aktie

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WKN DE: A0RDNT / ISIN: INE761H01022

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Page Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Page Industries stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 186,40 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 6,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 174,62 INR erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 13,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,71 Milliarden INR gegenüber 12,91 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 768,51 INR, während im vorherigen Jahr noch 684,81 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,91 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 52,47 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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