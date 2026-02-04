Page Industries Aktie

Page Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RDNT / ISIN: INE761H01022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Page Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Page Industries wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 186,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 183,48 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,96 Prozent auf 13,78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Page Industries noch 13,13 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 709,42 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 653,71 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,21 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Page Industries Ltd

mehr Nachrichten