Ausblick: Page Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Page Industries wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 186,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 183,48 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,96 Prozent auf 13,78 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Page Industries noch 13,13 Milliarden INR umgesetzt.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 709,42 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 653,71 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 52,21 Milliarden INR, gegenüber 49,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at