Ausblick: PagerDuty gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PagerDuty wird sich am 12.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,245 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PagerDuty in dem im Januar abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,40 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 123,2 Millionen USD im Vergleich zu 121,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,590 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 490,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 467,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at