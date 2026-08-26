Ausblick: PagerDuty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PagerDuty wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,307 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 207,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,4 Millionen USD in den Büchern standen.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 494,2 Millionen USD, gegenüber 492,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at