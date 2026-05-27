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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: PagerDuty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

PagerDuty lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,247 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,070 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll PagerDuty 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 119,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PagerDuty 119,8 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie, gegenüber 1,87 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 493,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 492,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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