Ausblick: PagSeguro Digital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PagSeguro Digital lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten schätzen, dass PagSeguro Digital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,96 Milliarden BRL betragen, verglichen mit 805,6 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,62 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,28 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 21,39 Milliarden BRL, gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at