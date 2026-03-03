Ausblick: PagSeguro Digital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PagSeguro Digital lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,23 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 5,25 Milliarden BRL, was einem Umsatz von 856,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,66 BRL, gegenüber 1,24 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 20,34 Milliarden BRL geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 3,40 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at