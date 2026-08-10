PagSeguro Digital Aktie
WKN DE: A2JB7S / ISIN: KYG687071012
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: PagSeguro Digital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PagSeguro Digital wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass PagSeguro Digital im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,02 BRL je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,320 USD je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,20 Milliarden BRL betragen, verglichen mit 862,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,47 BRL, gegenüber 1,28 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 21,15 Milliarden BRL im Vergleich zu 3,53 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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