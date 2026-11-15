PagSeguro Digital Aktie
WKN DE: A2JB7S / ISIN: KYG687071012
|
15.11.2026 07:01:06
Ausblick: PagSeguro Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PagSeguro Digital äußert sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,06 BRL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PagSeguro Digital ein EPS von 0,350 USD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,19 Milliarden BRL erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 902,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,40 BRL je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,93 Milliarden BRL, gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: PagSeguro Digital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
01.11.26
|Erste Schätzungen: PagSeguro Digital informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: PagSeguro Digital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: PagSeguro Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|PagSeguro Digital Ltd Registered Shs -A-
|7,98
|2,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.