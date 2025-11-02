Ausblick: Palantir stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palantir wird am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,168 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,09 Milliarden USD – ein Plus von 50,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palantir 725,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,647 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,190 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,14 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,87 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at