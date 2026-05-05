Palmer Square Capital BDC Aktie

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WKN DE: A3EXM2 / ISIN: US69702V1070

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Palmer Square Capital BDC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palmer Square Capital BDC wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,375 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC -0,260 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 7,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 27,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,3 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 108,1 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 111,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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