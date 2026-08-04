Ausblick: Palmer Square Capital BDC stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palmer Square Capital BDC wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,434 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 97,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 25,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,051 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 103,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 111,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at