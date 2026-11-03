Palmer Square Capital BDC Aktie
WKN DE: A3EXM2 / ISIN: US69702V1070
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Palmer Square Capital BDC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Palmer Square Capital BDC veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,397 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,175 USD im Vergleich zu -0,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 107,1 Millionen USD, gegenüber 111,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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