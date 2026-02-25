Palmer Square Capital BDC Aktie

Palmer Square Capital BDC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EXM2 / ISIN: US69702V1070

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Palmer Square Capital BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palmer Square Capital BDC äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,422 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC 0,360 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 30,6 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,46 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,47 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 125,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 125,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Palmer Square Capital BDC Inc Registered Shs 10,95 0,27% Palmer Square Capital BDC Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

NVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

