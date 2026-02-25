Ausblick: Palmer Square Capital BDC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Palmer Square Capital BDC äußert sich am 26.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,422 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC 0,360 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 30,6 Millionen USD gegenüber 35,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 13,46 Prozent.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD, gegenüber 1,47 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 125,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 125,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at