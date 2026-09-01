Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Palo Alto Networks informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Palo Alto Networks wird am 01.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
46 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,978 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 USD erwirtschaftet worden.
43 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,35 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 32,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,54 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 52 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,78 USD, gegenüber 1,60 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 49 Analysten durchschnittlich 11,42 Milliarden USD im Vergleich zu 9,22 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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