Ausblick: Palo Alto Networks öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palo Alto Networks lädt am 02.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

31 Analysten schätzen, dass Palo Alto Networks für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,796 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Palo Alto Networks in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,59 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 28 Analysten durchschnittlich bei 2,94 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,69 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 33 Analysten durchschnittlich auf 11,29 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at