Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|Analystenschätzungen
|
17.08.2025 08:01:00
Ausblick: Palo Alto Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Die Schätzungen von 47 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,885 USD aus. Damit hätte sich das EPS von Palo Alto Networks im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 73,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 46 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,21 Prozent auf 2,50 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 53 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD, gegenüber 3,64 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 51 Analysten auf durchschnittlich 9,19 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 8,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
