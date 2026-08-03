Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Palomar gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Palomar wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten schätzen, dass Palomar für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 621,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 205,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 203,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,83 USD, gegenüber 7,17 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 2,61 Milliarden USD im Vergleich zu 875,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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