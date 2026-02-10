Ausblick: Palomar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Palomar stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,29 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 481,0 Millionen USD – ein Plus von 210,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palomar 155,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 553,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at