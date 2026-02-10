Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Palomar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Palomar stellt am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 61,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,29 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 481,0 Millionen USD – ein Plus von 210,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palomar 155,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,72 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,02 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 553,2 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
|
10.02.26
|Ausblick: Palomar gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Palomar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Palomar Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Palomar Holdings Inc Registered Shs
|129,25
|2,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.