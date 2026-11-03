Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Palomar präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palomar lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,56 USD. Dies würde einem Zuwachs von 36,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Palomar 1,87 USD je Aktie vermeldete.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 208,30 Prozent auf 754,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Palomar noch 244,7 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,05 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,17 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,62 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 875,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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