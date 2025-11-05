Palomar Holdings Aktie
WKN DE: A2PHB6 / ISIN: US69753M1053
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Palomar stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Palomar präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,60 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Palomar 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 257,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 530,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 148,2 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,48 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,94 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 553,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
