Ausblick: Palomar stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Palomar wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,21 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Palomar 1,57 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 557,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 219,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 174,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,56 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,17 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 875,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at