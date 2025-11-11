Paltalk Aktie

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Paltalk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Paltalk gibt am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Paltalk noch ein Verlust pro Aktie von -0,160 USD in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 173,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,1 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Paltalk für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,060 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,910 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 23,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

