Paltalk Aktie
WKN DE: A2P4YM / ISIN: US69764K1060
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Paltalk gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Paltalk wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Paltalk für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 2,56 Prozent auf 6,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,090 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 23,6 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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