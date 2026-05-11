Paltalk Aktie
WKN DE: A2P4YM / ISIN: US69764K1060
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Paltalk stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Paltalk lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,020 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 12,32 Prozent auf 6,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Paltalk noch 5,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, gegenüber -0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 27,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,6 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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