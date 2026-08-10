Paltalk Aktie
WKN DE: A2P4YM / ISIN: US69764K1060
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Paltalk zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Paltalk stellt am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,020 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Paltalk -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 11,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,4 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD, gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 27,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 23,6 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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