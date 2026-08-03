Palvella Therapeutics Aktie

Palvella Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40RA6 / ISIN: US6979471090

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Palvella Therapeutics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palvella Therapeutics wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -1,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -5,519 USD, gegenüber -3,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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