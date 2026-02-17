Pan American Silver Aktie
WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: Pan American Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pan American Silver wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 192,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pan American Silver 0,420 CAD je Aktie vermeldete.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 34,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden CAD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,420 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,86 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pan American Silver Corp.
|
07:01
|Ausblick: Pan American Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Pan American Silver stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Pan American Silver vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Pan American Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pan American Silver Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Pan American Silver Corp.
|46,95
|-1,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.