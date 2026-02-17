Pan American Silver Aktie

Pan American Silver für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876617 / ISIN: CA6979001089

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pan American Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pan American Silver wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 192,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pan American Silver 0,420 CAD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 34,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,420 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,86 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Pan American Silver Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Pan American Silver Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pan American Silver Corp. 46,95 -1,24% Pan American Silver Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen