Ausblick: Pan American Silver präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Pan American Silver äußert sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,45 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Pan American Silver im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 51,92 Prozent gesteigert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,60 CAD je Aktie, gegenüber 3,58 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 5,06 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at