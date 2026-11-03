Ausblick: Pan American Silver präsentiert Quartalsergebnisse

Pan American Silver präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,931 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,620 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 29,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,53 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,18 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,68 CAD, gegenüber 3,58 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 6,61 Milliarden CAD im Vergleich zu 5,06 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net