Ausblick: Pan American Silver stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pan American Silver präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,22 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pan American Silver noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,12 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,61 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,49 CAD, gegenüber 3,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 6,81 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at