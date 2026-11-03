Pandora A-S Aktie
WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pandora A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pandora A-S wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 DKK. Im Vorjahresquartal waren 6,30 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Pandora A-S 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,59 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pandora A-S 6,27 Milliarden DKK umsetzen können.
Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 65,48 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 68,10 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 33,48 Milliarden DKK, gegenüber 32,55 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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