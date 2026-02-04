Ausblick: Pandora A-S präsentiert Quartalsergebnisse

Pandora A-S wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 37,64 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 35,60 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Pandora A-S im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,12 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,97 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 1,19 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 68,10 DKK, gegenüber 64,80 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 32,58 Milliarden DKK geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 31,68 Milliarden DKK generiert wurden.

