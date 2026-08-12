Ausblick: Pandora A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pandora A-S lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 8,47 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pandora A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 10,30 DKK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 7,23 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,08 Milliarden DKK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 61,40 DKK prognostiziert. Im Vorjahr waren es 68,10 DKK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,07 Milliarden DKK umgesetzt werden sollen, gegenüber 32,55 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at