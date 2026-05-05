Pandora A-S Aktie

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WKN DE: A1C6JV / ISIN: DK0060252690

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Pandora A-S stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Pandora A-S wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,63 DKK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Pandora A-S noch 14,00 DKK je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pandora A-S in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 7,15 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 7,35 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,48 DKK im Vergleich zu 68,10 DKK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 32,41 Milliarden DKK, gegenüber 32,55 Milliarden DKK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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