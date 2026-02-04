Ausblick: Pandora A-S Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pandora A-S Un wird am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,736 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,640 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent auf 1,90 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu 1,17 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 5,13 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,59 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at